Da qualche giorno tutti pazzi per le “cartoline Disney” delle città campane nate dal genio del giovane Daniele Vergone, 26enne di San Giuseppe Vesuviano, studente in Archeologia e Storia dell’Arte. Nonostante il successo che lo ha letteralmente travolto, testimoniato del fatto che le sue ultime ricerche sul web sono sul come gestire una celebrità inaspettata, Daniele ci ha rilasciato un’intervista raccontando di se, delle sue cartoline e del successo che non immaginava.

Abbiamo scelto di pubblicarla in modo semplice e diretta, così come ci è venuta… un’intervista confidenziale che esprime appieno le idee di un giovane che divertendosi ha creato un fenomeno sano in contrapposizione al troppo trash da web spesso incomprensibile.

Daniele, di te sappiamo che sei studente, 26 anni e di San Giuseppe Vesuviano. Raccontaci di te e della tua idea da dove nasce.

«Si, studio archeologia e storia dell’arte alla Federico, faccio musica live per eventi, aiuto un negozio del mio paese a fare e-commerce, sono consigliere per l’Azione Cattolica di San Giuseppe vesuviano e suono l’organo in Chiesa sempre al Santuario di San Giuseppe. Tutto questo per dire che in effetti, questo “trend” che è scoppiato sui social è partito puramente da un esperimento a tempo perso. Eppure da una piccola idea, da una piccola prova che ho fatto tramite l’intelligenza artificiale è uscito fuori un qualcosa che ha letteralmente fatto il giro di Napoli e Provincia, in queste ore anche Salerno…».

Ti aspettavi tutto questo successo mediatico? Ma soprattutto ci sono i pro e i contro: chi adora e chi lamenta qualche cosa che non va nella cartolina della propria città. Da un gioco ad un impegno? O continui con passione e leggerezza consapevole di eventuali critiche che ormai fanno parte della normalità social?

«Non mi aspettavo tutto questo successo mediatico, io ho un account tiktok abbastanza seguito nell’area locale, dove mi diverto a fare video ironici soprattutto sul mio paese. Ma non mi aspettavo tutto questo successo per i disegni artificiali Disney. Successo che è balzato su Facebook e Instagram ance grazie anche ad un utente, Nino Crispo, che ha condiviso le mie foto anche lì registrando tantissime visualizzazioni: Inaspettate sia per me sia per lui».

Per quanto riguarda le critiche penso che quando ti esponi sui social sei automaticamente esposto anche ad esse.

«Sono già stato abituato a criticoni avendo già da qualche mese iniziato a postare video su Tiktok. Bisogna accettarle quando costruttive, magari ignorarle e riderci su quando non lo sono».

Entriamo ancora un po’ nel personale che ne pensi? Non sei scappato come tanti dalla tua terra anzi ci studi, ci vivi e con tik Tok rendi il territorio virale in modo sano, in una visione, possiamo ben dirlo, fantastica : cosa consiglieresti a chi invece progetta una fuga dalla Campania?

«Io pur essendo della provincia mi sento davvero fortemente legato con Napoli della quale sono follemente innamorato. Non scapperei mai da questo luogo poiché penso che ognuno di noi se si impegnasse potrebbe davvero renderlo un posto migliore. Ma al contempo ammiro anche chi va via, è una scelta di coraggio che richiede sacrificio. Ma mai dimenticare le radici».

Non ci resta che aspettare le prossime cartoline Disney del resto della Campania e dalla redazione un grazie a Daniele per averci omaggiato pazientemente di una cartolina Disney dedicata alla nostra testata.

Ops…È sulle lettere un po’ sbagliate?

Signori…è pur questa fantasia!