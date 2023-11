Nella serata di ieri, un incalzante inseguimento ha tenuto col fiato sospeso i residenti dell’Alta Irpinia. I militari della Compagnia di Montella sono stati protagonisti di un ennesimo scontro con il crimine, quando hanno intercettato una Bmw Serie 1 di colore grigio scuro, segnalata come coinvolta in attività illecite. La dinamica è iniziata nella località di Tagliabosco, già nota per precedenti episodi di attività criminosa. Il veicolo in questione, riconducibile ad azioni delittuose documentate in precedenza, ha attirato l’attenzione dei carabinieri che hanno prontamente emesso l’ordine di fermarsi al conducente.

Tuttavia, il conducente non ha mostrato alcuna intenzione di obbedire e ha invece deciso di dare gas, scatenando un inseguimento ad alta velocità. L’inseguimento si è protratto attraverso le strade tortuose, creando momenti di tensione che hanno coinvolto l’intera zona circostante, fino alle porte di Lioni.

La situazione, alimentata dalla pericolosa velocità del veicolo, ha costretto le forze dell’ordine a mantenere la massima cautela per la sicurezza di chiunque si trovasse sulla strada. Purtroppo, nonostante gli sforzi coordinati dei carabinieri, l’alta velocità della Bmw ha reso difficile l’inseguimento, conducendo alla perdita delle tracce poco prima di Lioni.

Tuttavia, va sottolineato che l’identificazione e l’inseguimento dei malviventi hanno rappresentato un importante deterrente, evitando la potenziale escalation di ulteriori crimini nella zona.

Le autorità competenti stanno attualmente conducendo approfondite indagini per individuare e perseguire i responsabili di questo ennesimo episodio. L’impegno dei Carabinieri nella lotta contro il crimine rimane costante e determinato nel garantire la sicurezza della comunità.