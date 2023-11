“La gravità degli eventi descritti e il pericolo connesso al lancio di sassi dai cavalcavia sono motivo di seria preoccupazione e richiedono azioni immediate”. Francesco Emilio Borrelli, membro dell’alleanza Verdi-Sinistra, ha sottolineato l’inquietante ritorno di queste pericolose e assurde azioni, spesso condotte da individui senza scrupoli che mettono a rischio la vita degli automobilisti. La testimonianza dell’automobilista coinvolto nell’incidente denuncia la pericolosità di questo “gioco” irresponsabile. Il lancio di sassi dalle sopraelevate strade colpisce le automobili in transito, creando gravi danni e mettendo a rischio la vita delle persone. Fortunatamente, l’incidente non ha causato danni fisici all’autista, ma la sua esperienza resta inquietante e potenzialmente traumatica.

Il deputato Borrelli ha inoltre enfatizzato la necessità di interventi urgenti da parte delle autorità competenti. Egli ha richiesto controlli più rigidi da parte delle forze dell’ordine e ha sottolineato la gravità di queste azioni criminali, chiedendo sanzioni più severe per coloro che compiono simili atti.

Questi eventi non solo minacciano la sicurezza delle strade, ma rappresentano una vera e propria minaccia per la vita delle persone. La richiesta di Borrelli di istituire un piano di sicurezza e monitoraggio più rigoroso appare fondamentale per prevenire ulteriori incidenti simili e per garantire la sicurezza dei cittadini che utilizzano le strade.