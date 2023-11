L’incidente navale avvenuto la scorsa notte al largo dell’isola di Stromboli ha suscitato un’azione di soccorso e intervento senza precedenti da parte della Guardia Costiera italiana. Il rimorchiatore “Tedy”, diretto dalla Napoli alla Turchia, ha subito la rottura del cavo di rimorchio mentre trasportava la motonave Lider Prestij, precedentemente nota come Beniamino Carnevale e appartenente alla società Tirrenia. La motonave Lider Prestij, sotto bandiera camerunese e priva di persone a bordo, è lasciata alla deriva, finendo per spiaggiarsi nelle ore notturne sulle coste del comune di Rometta Marea, situato a circa 15 chilometri da Milazzo, in provincia di Messina.

Immediatamente dopo la segnalazione, la Guardia Costiera ha attivato un piano di emergenza inviando sul luogo motovedette, subacquei e l’aereo Manta ATR42, strumentato per individuare eventuali rischi di inquinamento nelle vicinanze dell’unità spiaggiata. In aggiunta, un elicottero e la nave Dattilo della Guardia Costiera sono dispiegati nella zona.

La società armatrice è notificata per rimuovere l’unità spiaggiata, un processo fondamentale per attivare i rimorchiatori incaricati delle operazioni di disincaglio. Secondo le informazioni fornite dalla Guardia Costiera, la nave sarebbe priva di carburante a bordo.

Parallelamente, sono in corso gli accertamenti tecnici per comprendere le dinamiche e le responsabilità dell’incidente. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza della navigazione, mentre gli investigatori della Guardia Costiera stanno valutando attentamente ogni dettaglio per stabilire la sequenza degli eventi e gli eventuali fattori che hanno portato a questo incidente.