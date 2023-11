Nel pomeriggio un incidente stradale ha coinvolto Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli nonché figlio del patron Aurelio De Laurentiis, lungo la via Appia Antica, tra i comuni di Casapulla e Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Nonostante il sinistro, fortunatamente non si sono verificate gravi conseguenze per le persone coinvolte. L’incidente ha visto la Porsche Cayenne di De Laurentiis coinvolta in un tamponamento con una Nissan guidata da una donna e trasportante un bambino. Gli agenti giunti sul luogo dell’incidente, provenienti dal commissariato di Santa Maria Capua Vetere, stanno attualmente ricostruendo la dinamica dell’evento.

Secondo quanto emerso, la causa precisa del sinistro non è stata ancora determinata. Entrambe le vetture hanno riportato danni significativi, tuttavia, per fortuna, nessuno degli occupanti ha riportato ferite gravi, se non un comprensibile stato di spavento. Il bambino, di soli 3 anni, è stato trasportato per precauzione all’ospedale Santobono di Napoli, da cui è stato dimesso nel corso della serata. Al momento, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

La Polizia di Stato è attualmente impegnata negli accertamenti sull’incidente al fine di determinare la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità in merito all’evento.