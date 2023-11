Un tragico incendio ha sconvolto il quartiere del Vomero, esplodendo in un appartamento di via Kagoshima e mettendo in pericolo una famiglia composta da anziani coniugi e il loro unico figlio disabile. Le fiamme hanno coinvolto rapidamente la casa, provocando un intervento tempestivo dei vigili del fuoco che, con coraggio, sono riusciti a salvare la vita delle tre persone. Purtroppo, l’evento ha lasciato un segno indelebile sulla famiglia. I due anziani, feriti dalle fiamme, sono trasportati d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove sono ricoverati nel reparto dei Grandi Ustionati. La loro situazione rimane critica, con i medici che vigilano costantemente sulle loro condizioni.

Una triste piega si è aggiunta a questa tragedia quando è confermato il decesso del figlio, Emanuele, di 36 anni, a causa di un infarto. L’evento, che ha portato alla morte del figlio disabile, è presumibilmente scatenato dallo stress, dal fumo e dal dolore vissuti durante l’incendio.

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato hanno rivelato che l’incendio è stato causato da un corto circuito originato da una stufetta elettrica. Questa dolorosa vicenda ha gettato nello sconforto la comunità di residenti e commercianti della zona, che conoscevano bene la famiglia colpita dalla tragedia. Una vicina ha condiviso il legame profondo e amorevole che legava i genitori al loro unico figlio, descrivendolo come un rapporto prezioso e speciale.