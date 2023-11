Un incendio di natura presumibilmente dolosa ha distrutto due veicoli e danneggiato ulteriori due auto parcheggiate in via Cardano, 21, a Portici, Napoli, poco dopo le 23:00 di ieri sera. L’episodio ha scosso la tranquillità della zona, richiamando l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. Le fiamme hanno divorato due automobili parcheggiate nell’area, causando danni irreparabili, mentre altri due veicoli hanno riportato danni significativi a seguito dell’incendio.

Gli abitanti della zona hanno assistito con sgomento alla devastazione provocata dalle fiamme. Secondo le prime indagini condotte dagli agenti del commissariato Portici-Ercolano, l’incendio sembra avere una natura dolosa. I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente dopo la segnalazione, hanno lavorato instancabilmente per spegnere le fiamme e impedire che si propagassero ulteriormente, evitando così danni maggiori.

Al momento, le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per determinare le circostanze precise dell’incendio e individuare i responsabili di questo atto vandalico. La sicurezza dell’area è per ora intensificata per prevenire ulteriori incidenti simili. L’incendio ha destato preoccupazione e allarme tra i residenti, evidenziando la necessità di rafforzare la sicurezza e la vigilanza nell’area per garantire la tranquillità e la protezione delle persone e dei loro beni.