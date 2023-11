Un violento raid incendiario ha colpito una tranquilla zona di Quadrelle, in via Luigi Auricchio, con un’auto Fiat Panda di proprietà di una casalinga come bersaglio principale. L’episodio ha suscitato paura e sgomento nella comunità locale. L’auto, parcheggiata nei pressi dell’abitazione della donna, è finita completamente avvolta dalle fiamme. L’incendio, molto probabilmente di natura dolosa, è prontamente gestito dai vigili del fuoco, intervenuti per domare il rogo e mettere in sicurezza il veicolo.

I carabinieri della Compagnia di Baiano stanno conducendo indagini approfondite sull’accaduto, seguendo la pista che suggerisce la possibilità di un atto intenzionale. La comunità locale è in ansia, mentre le autorità lavorano per identificare i responsabili di questo atto criminale e portarli alla giustizia.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno eseguito i rilievi necessari per determinare la causa dell’incendio e raccogliere prove utili alle indagini in corso. La sicurezza e la tranquillità della comunità sono ora al centro dell’attenzione, con l’auspicio che le forze dell’ordine possano risolvere rapidamente questo caso e prevenire futuri atti criminali.