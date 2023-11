Un incendio ha devastato un deposito agricolo situato nella campagna del territorio del comune di Candida. Poco prima dell’alba, intorno alle 4:00, i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Ferrovia per spegnere le fiamme che hanno avvolto completamente la struttura, realizzata in legno e lamiere.

I pompieri hanno lavorato intensamente per estinguere l’incendio, riuscendo a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante. Tuttavia, i danni alla struttura sono stati considerevoli.

I carabinieri della stazione di Montemiletto si sono recati sul luogo dell’incendio per avviare le indagini necessarie al fine di comprendere l’origine e le cause del rogo. Non è esclusa l’ipotesi di un’origine dolosa dietro l’incendio.

Al momento, le autorità competenti stanno lavorando per determinare le circostanze che hanno condotto a questo tragico evento e per individuare eventuali responsabilità.

Si tratta di un episodio che ha destato preoccupazione nella comunità locale e le indagini in corso sono finalizzate a gettare luce su quanto accaduto e garantire che si adottino misure adeguate per prevenire simili eventi in futuro.