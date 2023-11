Una notte di paura e distruzione ha colpito una famiglia a Solofra, in via Toppolo, dove tre vetture sono state incendiate intenzionalmente. L’incendio ha richiesto l’intervento immediato di due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Le fiamme hanno completamente avvolto i tre veicoli, costringendo i pompieri ad agire prontamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’intera area. I danni non si sono limitati solo alle automobili: la facciata dell’edificio adiacente ha subito danni, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Le indagini sull’accaduto sono avviate dai carabinieri della Compagnia di Solofra, con l’ipotesi al momento privilegiata del dolo. L’incendio doloso che ha distrutto le vetture di questa famiglia ha scosso la tranquillità della zona, generando preoccupazione e richiamando l’attenzione sulle ragioni dietro questo gesto deliberato.

L’evento ha destato apprensione e ha spinto le autorità competenti a indagare profondamente per portare alla luce la verità dietro questo incendio doloso. Resta il sollievo che nessuna persona abbia riportato danni fisici, mentre la comunità rimane in sospeso, sperando che giustizia venga fatta per questo atto crudele e distruttivo.