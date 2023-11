Una nuova aggressione al personale di sicurezza del trasporto pubblico ha scosso la fermata della linea 2 della metropolitana, precisamente a piazza Cavour, ieri pomeriggio intorno alle 14:45. Il fatto è denunciato dal segretario generale Filt Cgil Napoli e Campania, Angelo Lustro, evidenziando un preoccupante episodio di violenza. Un individuo di nazionalità italiana, privo di titolo di viaggio, ha tentato di salire a bordo del treno regionale R20949 Napoli Campi Flegrei-Torre Annunziata, superando il controllo del personale di Fs Security. La situazione è sfociata in un’aggressione, durante la quale l’uomo ha colpito violentemente un addetto di Fs Security.

L’addetto ha richiesto l’intervento di un agente di polizia presente sul treno, ma è stato attaccato dall’individuo: è finito colpito con uno schiaffo alla mano, facendogli cadere il telefono, e successivamente è colpito al viso con una giacca e parzialmente con una manata. L’aggressore è trattenuto in attesa dell’arrivo della Polfer, la Polizia Ferroviaria.

L’addetto di sicurezza è successivamente assistito presso un vicino posto sanitario e presenterà regolare denuncia per l’aggressione subita. Questo ennesimo episodio di violenza contro il personale di Fs Security ha sollevato un forte allarme nell’ambito dei sindacati.

Angelo Lustro, segretario generale Filt Cgil Napoli e Campania, ha sottolineato l’urgenza di interventi concreti da parte delle autorità competenti, inclusa l’Azienda delle Ferrovie dello Stato, la Prefettura e la Questura. Lustro ha enfatizzato che la sicurezza non può essere considerata un optional e ha esortato a mettere in atto ogni strumento possibile per debellare questo tipo di violenza.