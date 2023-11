Un’automobile è stata incendiata a Montoro, precisamente in via Madonnella. La vettura coinvolta era una Fiat Panda, di proprietà di un operaio di 40 anni residente nella zona. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti per domare le fiamme e assicurare la sicurezza nell’area. L’incendio è avvenuto in una zona remota della città, e fin da subito sono sorte preoccupazioni sulla natura dolosa dell’atto. I carabinieri di Montoro sono giunti sul posto per raccogliere prove e avviare un’indagine al fine di fare luce sulla vicenda e individuare i responsabili.

L’incendio doloso di veicoli è un atto criminale serio e pericoloso che richiede un’indagine attenta e completa per assicurare che la giustizia sia fatta. Sarà importante monitorare gli sviluppi dell’indagine per scoprire ulteriori dettagli su questo incidente.