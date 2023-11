La Polizia Locale di Palma Campania ha condotto un’operazione mirata a risolvere i problemi legati al sovraffollamento e alle precarie condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni nella zona. In particolare, due veicoli e quattro agenti dei “caschi bianchi”, sotto la guida del nuovo comandante, il tenente Massimiliano Falcone, si sono recati in via Nuova Nola per ispezionare un appartamento. Durante l’ispezione, sono identificati nove individui di origine asiatica in un appartamento le cui dimensioni non erano idonee a ospitare un numero così elevato di persone. Sorprendentemente, all’interno dell’abitazione erano presenti ben quindici letti, evidenziando un’evidente violazione delle condizioni di alloggio e igienico-sanitarie.

A seguito di questa violazione, sono emesse numerose sanzioni, compresa la mancata presentazione delle dichiarazioni di ospitalità, con un totale di tremila euro a carico del locatario. L’Ufficio Tecnico Comunale sarà incaricato di ulteriori accertamenti e, in collaborazione con il Sindaco Nello Donnarumma, sarà responsabile dello sgombero degli occupanti per ripristinare le condizioni di abitabilità normali.