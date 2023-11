Per fronteggiare le difficoltà economiche che continuano a colpire numerose famiglie italiane, il Governo ha annunciato un nuovo bonus, un’ancora di sostegno finanziario del valore di 150 euro. Tuttavia, questo incentivo non sarà accessibile a tutti; sono delineati criteri specifici per identificare i potenziali beneficiari di questa ulteriore forma di supporto.

Il bonus, confermato con il recente decreto Aiuti ter, mira ad assistere una ristretta cerchia di cittadini, in particolare coloro che affrontano maggiori difficoltà finanziarie durante il periodo attuale di incertezza economica. Le informazioni ufficiali delineano chi potrebbe usufruire di questa somma extra e come procedere per richiederla.

Chi può beneficiare del bonus da 150 euro?

Secondo quanto stabilito nel decreto, i potenziali beneficiari includono diversi gruppi:

Lavoratori indipendenti: Coloro che operano in regime di lavoro autonomo.

Pensionati: Titolari di pensioni di qualsiasi ente previdenziale obbligatorio.

Lavoratori domestici: Individui impiegati nel settore domestico.

Lavoratori autonomi occasionali: Coloro che svolgono attività occasionali in proprio.

Collaboratori coordinati e continuativi: Titolari di rapporti lavorativi di questa natura.

Lavoratori stagionali: Individui che lavorano in periodi specifici dell’anno.

Come richiedere il bonus da 150 euro

Per coloro che rientrano in queste categorie e desiderano richiedere l’indennità, è fondamentale rispettare alcuni requisiti. Ad esempio, il reddito complessivo lordo percepito non deve superare i 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il 31 gennaio 2024.

Per effettuare la richiesta, è possibile utilizzare il servizio online fornito dall’INPS, accedendo con le proprie credenziali e selezionando la categoria di appartenenza per la quale si richiede l’incentivo. In alternativa, è disponibile il supporto dei contact center al numero verde 803.164 o al 06.164164.

L’accesso a questa forma di sostegno finanziario può rappresentare un aiuto significativo per coloro che ne hanno maggiormente bisogno, alleviando in parte il peso delle spese quotidiane.