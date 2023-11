Nel cuore di una giornata ordinaria, un atto di coraggio straordinario ha cambiato il destino di un uomo in procinto di compiere un gesto estremo. Vincenzo Esposito, poliziotto di Somma Vesuviana, ha dimostrato eccezionale determinazione e coraggio nel salvare la vita di un individuo sul punto di gettarsi da un cavalcavia. L’evento ha avuto luogo sulla strada statale 336 che da Malpensa porta a Busto Arsizio, tra Milano e Varese, dove gli agenti sono intervenuti in soccorso di un uomo che minacciava di togliersi la vita, aggrappandosi al parapetto del cavalcavia.

Mentre i suoi colleghi tentavano di dissuadere l’uomo dall’atto estremo, Esposito ha deciso di agire. Senza esitazione, si è arrampicato sul telone di un autocarro e, con un salto coraggioso, è riuscito a raggiungere l’aspirante suicida, bloccandolo e impedendogli di gettarsi nel vuoto.

Il gesto eroico di Esposito ha richiesto non solo coraggio ma anche prontezza d’azione. Mentre i suoi colleghi cercavano di mettere in salvo l’uomo, il poliziotto si è lanciato verso l’individuo, aggrappandosi a lui mentre era già al di là del parapetto e con i piedi appoggiati a un piccolo cordolo. Grazie al suo tempestivo intervento, entrambi sono stati salvati proprio mentre la rete di protezione rischiava di cedere a causa del peso eccessivo.

In un’intervista al tg regionale lombardo, Esposito ha raccontato la sua esperienza: “In quel momento non mi sono accorto della situazione perché cercavo di mettere in sicurezza l’uomo. L’ho aggrappato alle spalle e l’ho ‘saldato’ alla rete di protezione”.

L’uomo che aveva tentato il gesto estremo ha ringraziato i poliziotti intervenuti, riconoscendo il coraggio e la prontezza di Esposito che ha salvato la sua vita.

Anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha elogiato l’eroico gesto del poliziotto, definendolo un atto di coraggio straordinario che ha evitato una tragedia imminente. “Vincenzo, appena rientri a Somma Vesuviana”, ha dichiarato il sindaco, evidenziando il grande orgoglio che la comunità prova per un concittadino così valoroso.