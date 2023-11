Il governo ha presentato una bozza della manovra che introduce un nuovo bonus figli per le famiglie italiane, mirato a sostenere le spese legate all’asilo nido. L’obiettivo principale è fornire un aiuto finanziario alle famiglie che soddisfano determinati criteri. Secondo quanto stabilito nella bozza, il bonus sarà disponibile per le famiglie con un ISEE non superiore a 40.000 euro. Questo bonus sarà erogato alle famiglie che hanno avuto un nuovo nato a partire dal primo gennaio del 2024, a condizione che ci sia già un figlio in famiglia di età non superiore ai 10 anni.

L’incremento della misura del bonus è fissato a 2100 euro per le famiglie che soddisfano tutti i requisiti previsti. Questa misura è volta a coprire le spese relative alle rette dell’asilo nido ed è destinata esclusivamente al secondo figlio nato a partire dal 2024, purché vi sia già un altro figlio di età inferiore ai 10 anni.

La bozza prevede un aumento graduale del fondo stanziato per questo bonus nei prossimi anni: 240 milioni di euro nel 2024, 254 milioni di euro nel 2025, 300 milioni di euro nel 2026, 302 milioni di euro nel 2027, 304 milioni di euro nel 2028 e 306 milioni di euro nel 2029.

Si prevede che questo bonus avrà un impatto positivo sulle famiglie italiane, offrendo un sostegno finanziario concreto alle spese legate all’asilo nido, riducendo il peso economico per le famiglie con bambini in età prescolare.

Si tratta di un provvedimento volto a incentivare la natalità e a supportare le famiglie italiane nella gestione delle spese legate all’istruzione e alla cura dei figli, in particolare per quanto riguarda l’accesso all’asilo nido.