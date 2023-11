Il maltempo che si è abbattuto oggi ha causato danni significativi al Balloon Museum, una delle strutture espositive della Mostra d’Oltremare di Napoli, che propone spettacoli con effetti speciali, utilizzando grandi sfere proiettate digitalmente. Questo nuovo museo, aperto da poco, sta riscuotendo un notevole successo presso il pubblico. Fortunatamente, non si sono verificati incidenti alle persone, ma purtroppo la struttura danneggiata non sarà in grado di ospitare il pubblico finché non saranno effettuate le riparazioni necessarie. Gli organizzatori del Balloon Museum hanno dichiarato che la struttura rimarrà chiusa per l’intero weekend, considerando anche il protrarsi della situazione di allerta meteo.

In seguito al danno causato dal maltempo, l’invito rivolto a coloro che avevano già acquistato i biglietti è di non presentarsi presso il museo, in attesa di ulteriori comunicazioni su come riconvertire i biglietti o richiederne il rimborso. Gli organizzatori si sono impegnati a garantire che nessuno perda la possibilità di usufruire del proprio biglietto, che sarà ricoperto o rimborsato non appena sarà più chiaro come procedere.

Al fine di valutare appieno l’estensione dei danni subiti dalla struttura del Balloon Museum, il personale sta attualmente effettuando controlli approfonditi. Tuttavia, a causa dell’allerta meteo arancione in corso, l’intera Mostra d’Oltremare ha deciso di chiudere per la giornata odierna, in conformità con le precauzioni per garantire la sicurezza del pubblico e del personale.