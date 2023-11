Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emesso un’ordinanza sindacale in risposta all’allerta meteo di livello arancione emessa dalla Protezione Civile. In base a questa ordinanza, sia le scuole (pubbliche e private) che i cimiteri (sia pubblici che privati) rimarranno chiusi domani, 3 novembre. L’ordinanza stabilisce che l’accesso sarà consentito esclusivamente alla sala deposito dell’ipogeo comunale – Cimitero Nuovissimo – per le operazioni riguardanti le urne cinerarie e i feretri in attesa di procedure relative alla polizia mortuaria. Inoltre, sarà permesso l’accesso alle maestranze della Società Edison e alle ditte di manutenzione edile aggiudicatarie degli appalti inerenti alle aree cimiteriali, solo nel caso in cui ciò fosse necessario.

Questa decisione è presa in virtù dell’allerta arancione e delle condizioni meteorologiche avverse, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre al minimo qualsiasi rischio correlato alle condizioni climatiche avverse.