Il bonus di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto è ancora disponibile, ma solo fino al 31 dicembre di quest’anno. Nonostante i fondi siano vicini all’esaurimento, la piattaforma per la domanda è ancora attiva. Questo incentivo è rivolto ai cittadini con un ISEE fino a 10.000 euro e può essere richiesto attraverso la piattaforma del Ministero della Salute, accessibile con SPID, Identità Digitale, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica.

La procedura è semplice: una volta effettuato l’accesso e verificato il requisito ISEE, il sistema guida automaticamente nell’ottenere il bonus, da utilizzare entro un mese dall’emissione sotto forma di sconto sugli acquisti presso i negozi convenzionati.

È importante notare che per gli acquisti già effettuati nel 2021 e 2022 è previsto un rimborso, mentre per le spese del 2023 è attivato un voucher utilizzabile presso i negozi convenzionati, online compresi, ottenendo uno sconto sull’importo da pagare.

Anche se i fondi sono in esaurimento, la piattaforma invita gli utenti a tentare comunque la richiesta, in quanto potrebbero liberarsi risorse dai voucher non utilizzati entro la scadenza dei 30 giorni dalla generazione.

Questa potrebbe essere l’ultima opportunità per ottenere il bonus occhiali per quest’anno, considerando che non sembrano esserci proroghe o rifinanziamenti in vista per il 2024. Chi non utilizza il voucher entro un mese per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto perde il beneficio, rendendo le risorse disponibili per altri cittadini aventi diritto.