Il Balloon Museum “riprenderà nel giro di qualche settimana” ma, “non potendo a oggi definire una data di riapertura”, garantirà il rimborso completo a tutti i possessori di un titolo d’acquisto con data posteriore al 3 novembre. È quanto fa sapere la direzione del Balloon Museum riguardo agli sviluppi conseguenti ai danni subiti, a causa del maltempo, dalla struttura installata nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Nello specifico, per coloro che hanno effettuato l’acquisto dei biglietti tramite il sito TicketOne, il rimborso sarà elaborato automaticamente dall’ente, che assicura il riaccredito sulla carta di credito entro 10 giorni a partire da oggi. Per ottenerlo non sarà necessaria alcuna azione da parte dell’acquirente.

Nel caso in cui il biglietto sia acquistato in un punto vendita autorizzato TicketOne, sarà necessario recarsi personalmente allo stesso per procedere alla richiesta di rimborso. Infine, per i biglietti acquistati direttamente al botteghino del Balloon Museum, la richiesta di rimborso dovrà essere effettuata tramite il form presente alla pagina balloonmuseum.world. “Ribadiamo che il nostro impegno – si legge in una nota diffusa dalla direzione del Balloon Museum e rivolta al pubblico – è volto a stabilire quanto prima la data di riapertura che avverrà nel minor tempo possibile. Nel frattempo però ci è sembrato doveroso nei vostri confronti procedere al riaccredito delle intere somme spese anche per ringraziarvi dell’estrema solidarietà che ci avete dimostrato in questi giorni”.