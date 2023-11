La legge di bilancio 2024 ha delineato importanti sussidi rivolti alle famiglie con un reddito inferiore a 20.000 €, puntando principalmente a sostenere nuclei familiari con più di tre figli. Queste nuove disposizioni vedono l’abolizione del reddito e della pensione di cittadinanza, sostituiti dall’assegno di inclusione e da forme di supporto per l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso la formazione.

Il primo sostegno previsto è il bonus sociale bollette, destinato alle famiglie con reddito inferiore ai 15.000 € e esteso fino a 20.000 € per famiglie numerose. Questo sussidio mira a contribuire al pagamento delle bollette delle utenze domestiche.

Un’altra misura chiave è la carta risparmio spesa, che i comuni distribuiranno a partire da gennaio 2024 per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso i negozi aderenti. Questa carta prevede un bonus di 380 € destinato alle famiglie con un reddito non superiore ai 15.000 €, ma esteso fino a 20.000 € per famiglie numerose.

Una novità importante è l’introduzione del reddito alimentare, un bonus erogato mensilmente per tre anni, rivolto alle famiglie in condizioni di estrema povertà. Questa misura si presenta in un periodo cruciale, considerando l’impennata dell’inflazione che ha innalzato i prezzi dei beni alimentari.

Infine, a partire dal 2024, le famiglie con un reddito annuo inferiore a 20.000 € potranno richiedere il bonus trasporti, un contributo che può arrivare fino a 60 € per l’acquisto di biglietti e abbonamenti per i mezzi pubblici, inclusi quelli del trasporto urbano, suburbano e ferroviario.