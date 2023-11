A cura del Team Superstar

Salve! Siamo Peppe e Filippo. Due fantapatuti, appunto. Si perché da decenni ci divertiamo con uno dei fantasy game più coinvolgenti: il Fantacalcio. Chi non lo conosce? Ci giocano tutti ormai: grandi e piccoli, uomini e donne, esperti e neofiti. E si gioca in modalità e forme diverse: dal fanta con gli amici (a 8,10, 12 componenti, con aste che si sa quando cominciano e non si sa quando terminano) a quello c.d. a listone, dalla versione in modalità classica fino al più sofisticato mantra. Infine, c’è chi lo gioca a somma punti e chi invece (per il piacere dello sfottò all’amico) preferisce gli scontri diretti.

Insomma, un gioco che permette a tutti di divertirsi ma pure di mettersi alla prova: prima nelle vesti, diciamo così, di Fantapresidente e poi in quelle di Fantallenatore.

Scopo principale del gioco è andare a caccia dei vari bonus previsti dai singoli regolamenti (ogni Lega ne ha uno ovviamente) sfruttando le prestazioni reali dei calciatori che ciascuno ha nella propria rosa.

Con una Serie A ormai formato super spezzatino, si parla di Fanta sempre: dal venerdì (giorno in cui spesso inizia la giornata di campionato) fino al martedì successivo (quando ciascun fantapatuto vede ufficializzato il risultato della propria squadra); e si discute di Fanta ovunque: sui posti di lavoro, a scuola, in palestra, negli Oratori, persino in spiaggia durante le vacanze! Sui social ovviamente.

E… rullo di tamburi… da oggi se ne parla anche qui sul Fatto Vesuviano. Cercheremo di farlo con semplicità, simpatia e con la solita passione che ci guida da tanti anni. Col solo scopo di trascorrere qualche minuto in vostra compagnia condividendo con voi consigli, chiarimenti, esperienze, aneddoti.

Iniziamo subito con alcuni suggerimenti in vista della tanto attesa giornata n. 13 di campionato. Ecco a voi sei calciatori che, per motivi diversi, ci ispirano. Se li avete in rosa, schierateli; se non li avete giocateveli (responsabilmente, max 2 euro) marcatori plus!

Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, che fino ad ora è andato a segno una sola volta in 12 gare: contro la Salernitana potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi;

Reinier, estroso fantasista brasiliano del Frosinone; la squadra di mister Di Francesco gioca un bel calcio propositivo e crea molte occasioni; potrebbe segnare o comunque fornire ai fantallenatori qualche bonus prezioso;

Dybala, ha segnato solo alla 4° giornata, quando realizzò una doppietta; lo abbiamo visto in netta ripresa e può prendere per mano la Roma nella gara casalinga contro l’Udinese;

Berardi, il suo sinistro può fare molto male all’Empoli, sia in fase di rifinitura che di finalizzazione: goal e qualche assist? Chissà!

Koopmeiners, vero e proprio tuttofare dell’Atalanta impegnata a Bergamo contro un Napoli che potrebbe soffrire la velocità di Lookman e gli inserimenti dei centrocampisti nerazzurri;

infine, nel big match di giornata (Juve-Inter) puntiamo ancora sulla continuità del turco Calhanoglu, a segno in ben 3 delle ultime 4 gare, ed a caccia del sesto rigore stagionale: se la difesa bianconera concede un penalty, Calha è una sentenza.

Per oggi basta così. Non ci resta che salutarvi in attesa di ritrovarci su questa pagina giovedi 30 novembre. Buon divertimento a tutti dal Team Superstar.