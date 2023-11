Nella tranquilla zona del Polo Giovani di Avellino, in via Morelli e Silvati, un episodio spiacevole ha sconvolto la serenità, con i ladri che hanno preso di mira gli alloggi dei sacerdoti. Con il volto coperto, i malviventi hanno forzato gli infissi degli appartamenti dei preti e delle suore, compiendo una visita indesiderata e portando via del danaro contante insieme a alcuni oggetti di valore. Il raid non ha risparmiato nemmeno l’alloggio del vicario del vescovo di Avellino, mettendo in allarme e preoccupazione la comunità religiosa.

Le indagini sono in corso e sono affidate agli agenti della Squadra Mobile della Questura del capoluogo irpino. Dopo un accurato sopralluogo, alcuni elementi sono raccolti sul luogo del crimine, dando avvio alle procedure investigatrici.

L’intera comunità è sgomenta di fronte a questo atto vandalico perpetrato all’interno di uno spazio dedicato alla spiritualità e all’impegno sociale. Il furto negli alloggi dei religiosi ha generato una profonda preoccupazione, e la speranza è che le indagini condotte dalle autorità competenti possano portare alla luce i responsabili e ripristinare la tranquillità della zona.