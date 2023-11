Nel cuore della notte, presso il reparto di Gravidanza a rischio dell’ospedale Ruggi di Salerno, si è verificato un evento straordinario che ha lasciato sbalorditi i medici presenti: una paziente affetta dalla rara sindrome di Kartagener ha dato alla luce una bambina attraverso un parto cesareo, un avvenimento considerato un vero e proprio miracolo. La sindrome di Kartagener è una patologia genetica estremamente rara, colpendo solo circa una persona su 20.000. Caratterizzata da una disposizione atipica degli organi interni, questa sindrome coinvolge un’insolita posizione di cuore, polmoni e fegato all’interno del corpo. La paziente, affetta da questa particolare condizione, ha trascorso gran parte della sua gravidanza in ospedale a causa dei rischi connessi alla sindrome stessa, che comporta una disposizione insolita degli organi.

Il suo stato di salute richiedeva un’attenzione costante, specialmente per la tenuta dei vasi sanguigni nel retroperitoneo, aspetto particolarmente critico durante la gravidanza a causa dell’unicità della sua situazione medica.

Il parto è eseguito in modo sicuro all’ospedale di Salerno, sotto la guida del dottor Mario Polichetti, senza riscontrare complicazioni significative. La madre ha dato alla luce una bambina sana con un peso superiore ai 3 chilogrammi. Questo risultato è stato reso possibile grazie alla collaborazione stretta tra i medici del Ruggi di Salerno e quelli del Bambin Gesù di Roma, i quali hanno lavorato insieme con grande sinergia per garantire la sicurezza della madre e del neonato in questa situazione così eccezionale.

La determinazione straordinaria della madre e l’abilità dei professionisti salernitani hanno permesso una nascita sicura, dimostrando la potenza della medicina moderna nell’affrontare sfide uniche. La rarità di un caso del genere sottolinea l’impegno e la dedizione profusi per garantire il benessere della madre e del neonato.

Il dottor Polichetti ha sottolineato l’eccezionalità di questo evento, considerando la rara incidenza della sindrome di Kartagener. In Italia, dove nel 2022 sono nati 393.000 bambini, la sindrome si presenta statisticamente in un caso ogni 20.000 nascite. Quindi, questo particolare caso verificatosi a Salerno rappresenta uno dei soli 20 casi ipotetici che si verificherebbero in tutta Italia.

Questa storia straordinaria della madre e della sua bambina è destinata ad essere un’ispirazione, testimoniando la forza e la resilienza di fronte alle sfide, oltre a rappresentare un esempio tangibile del potenziale della medicina moderna nel gestire situazioni uniche e complesse.