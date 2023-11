Recenti videospot shock, girati da medici a Napoli su iniziativa del sindacato Anaao Assomed, dipingono un’immagine scioccante della realtà che affrontano i professionisti della sanità in alcuni territori e ospedali in Italia. L’uso dell’elmetto e del giubbotto antiproiettile da parte dei medici in un video mira a denunciare il pericolo costante a cui sono esposti mentre svolgono la loro professione, in particolare nei reparti critici come i pronto soccorso.

L’ultimo episodio di violenza riportato coinvolge una geriatra nel Napoletano, colpita dalla figlia di una paziente. Questo ennesimo atto di violenza si aggiunge a una serie di aggressioni e situazioni stressanti che i professionisti sanitari affrontano regolarmente. Bruno Zuccarelli, segretario regionale del sindacato dei medici dirigenti, descrive la situazione come oltre il limite, sottolineando le sfide quotidiane che i medici affrontano, tra cui turni estenuanti, attese prolungate e addirittura violenze fisiche.

La campagna lanciata dal sindacato mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza dei medici per garantire il funzionamento del sistema sanitario nazionale. L’utilizzo di un linguaggio duro e provocatorio, simboleggiato dall’elmetto e dal giubbotto antiproiettile, mira a evidenziare la gravità della situazione. Questo approccio mira a trasmettere la drammaticità e l’urgenza del problema, sperando che sia un richiamo per una soluzione efficace.

Zuccarelli enfatizza che nessuno dei medici ha scelto questa professione per essere sottoposto a situazioni così pericolose e stressanti. Mentre molti restano spinti dalla passione per la cura dei pazienti, sempre più professionisti stanno decidendo di lasciare il proprio paese in cerca di condizioni lavorative più sicure e rispettose.

L’obiettivo della campagna non è solo quello di denunciare le continue aggressioni, ma anche di sottolineare che questa non dovrebbe essere una realtà inevitabile. Zuccarelli mette in guardia sul rischio di un crollo del sistema sanitario pubblico se la situazione non cambierà. Se continuerà così, avverte, solo coloro con maggiori risorse finanziarie potranno permettersi cure mediche di qualità, mentre il diritto alla sanità pubblica sarà a rischio.

La campagna sottolinea la necessità di un intervento urgente da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica per garantire un ambiente di lavoro sicuro e sostenibile per i medici, essenziale per il benessere del sistema sanitario nazionale.