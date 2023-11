Nella notte scorsa, un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine e di origini albanesi, è stato vittima di un attacco a colpi di arma da fuoco ad Acerra. La vittima è finita colpita alle gambe e successivamente trasportata prima alla clinica Villa dei Fiori e poi al Cardarelli di Napoli, tuttavia, fortunatamente, non versa in pericolo di vita. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Acerra, sembra che il 40enne sia rimasto ferito mentre si trovava in bicicletta, in un luogo che al momento non è ancora precisamente individuato.

L’episodio ha destato preoccupazione all’interno della comunità di Acerra, poiché un evento del genere evidenzia una situazione di pericolo potenziale per la sicurezza dei cittadini.

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nell’indagine per chiarire i dettagli dell’incidente e identificare i responsabili di questo attacco mirato. La collaborazione della vittima sarà di fondamentale importanza per ricostruire l’accaduto e garantire che simili eventi non si ripetano, assicurando la sicurezza non solo dell’uomo coinvolto, ma di tutta la comunità locale.

Il contesto in cui è avvenuto l’attacco e i motivi dietro questo gesto restano ancora al vaglio delle indagini delle autorità competenti, le quali stanno lavorando per fare luce sull’accaduto.