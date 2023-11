Omicidio stradale aggravato. È l’ipotesi di reato con cui la procura di Roma ha indagato Sonsirie Betti, la donna di 33 anni al volante della Golf che si è ribaltata su via Laurentina provocando al morte di Gaia Menga, 13 anni. Il tasso di positività alcolica, rilevata dal primo narco test ematico ha fatto emergere un tasso alcolico nella sangue della 33enne, pari all’1, il doppio rispetto a quello consentito il cui limite di tolleranza è fissato a 0,5. La conducente, dopo che aveva negato agli agenti della polizia municipale del X gruppo Mare di trovarsi alla guida, ha ammesso le sue responsabilità. Sono in corso le indagini sulla vettura sequestrata dalla municipale, e sull’intestatario del contratto a lungo termine.

La donna che era alla guida dell’autovettura era stata legata in passato a un uomo di nome Marco Cadile, alias ‘Ciccillo’ di 42 anni, un pluripregiudicato di San Basilio, coinvolto in passato in inchieste di narcotraffico insieme a Matteo Menna e Arben Zogu, quest’ultimo legato al clan degli albanesi vicini a Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, assassinato nel parco degli acquedotti. Cadile, morto sei mesi fa in carcere, finì arrestato perché tentò di investire, nella piazza di spaccio di via Morrovalle a San Basilio una ragazza di 23 anni e una di 22.

Betti Sonsirie, la 33enne che era alla guida della macchina che si è ribaltata sulla rotatoria Gutenberg di via Laurentina a Roma – in cui è morta la 13enne Gaia Menga e in cui è rimasta coinvolta anche la madre della ragazzina – aveva perso il compagno, Simone Capitani, in un incidente nel 2021 sul lungomare di Torvaianica. Un lutto che la donna non ha mai del tutto superato. “Ti penso ininterrottamente, non riesco a immaginare tutta la vita senza te, mi manchi cosi tanto”, scriveva nei mesi scorsi sui social. “Purtroppo sei indimenticabile e dovrò imparare a convivere con questo dolore per sempre”. E ancora: “Darei la vita per riaverti qui vicino a me”.