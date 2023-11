Dopo un’attenta e meticolosa indagine, i Carabinieri della Compagnia locale sono riusciti a identificare i responsabili del recente raid ai danni di un supermercato a Mirabella Eclano. Tre individui, due uomini e una donna, sono individuati grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza. Questi tre individui, agendo in collaborazione, avrebbero rubato prodotti per un valore stimato di diverse centinaia di euro. Sono stati identificati come residenti a Fontanarosa, con un’età compresa tra i 30 e i 50 anni. Finora, non erano noti alle autorità e non avevano precedenti specifici, risultando quasi degli insospettabili fino a questo episodio.

L’efficacia delle immagini di videosorveglianza ha permesso ai militari di procedere con le identificazioni, ma l’indagine è ancora in corso. I Carabinieri stanno lavorando per determinare se ci siano complici coinvolti nell’azione e per valutare eventuali responsabilità dei tre individui in altri episodi simili, avvenuti nella zona dell’Irpinia.