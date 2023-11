Un individuo non identificato, il cui nome, età e luogo di nascita non sono forniti dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in seguito a una serie di furti compiuti in supermercati situati a Pompei. Le indagini hanno rivelato che il sospettato aveva preso di mira questi esercizi commerciali tra il 15 luglio e il 29 agosto di quest’anno, compiendo una rapina e tre furti.

I reati commessi dall’individuo includono il furto di beni di lusso, tra cui bottiglie pregiate e bottiglie di liquore, in più occasioni. Il modus operandi sembra essere stato quello di superare le casse dei supermercati senza effettuare il dovuto pagamento, venendo poi scoperto dall’addetto alla vigilanza al momento dell’uscita. Nel tentativo di assicurarsi la refurtiva e sfuggire alle autorità, l’individuo avrebbe aggredito fisicamente il responsabile della sicurezza prima di darsi alla fuga con la merce rubata.

Le indagini, condotte dal Commissariato di Pompei e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno permesso di identificare il sospettato e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico. In risposta a queste prove, è emessa un’ordinanza cautelare di arresti domiciliari per l’indagato. Questa misura cautelare mira a garantire che l’individuo non possa continuare a commettere reati e a preservare la sicurezza della comunità.