Pasquale Di Maio, 21 anni, è finito arrestato dopo un audace tentativo di fuga dai Carabinieri, terminato con un inseguimento avventuroso. L’incidente è avvenuto quando Di Maio è intercettato dai Carabinieri in via Bonito a Castellammare di Stabia durante un normale servizio di controllo. Invece di fermarsi all’alt, il giovane ha deciso di accelerare tentando di sfuggire. Da quel momento è scattato un inseguimento incalzante che ha coinvolto marciapiedi e la villa comunale, con un tragico momento quando la sua Fiat 500x ha speronato persino un’auto dei Carabinieri. Nonostante il tentativo di fuga a piedi e il supporto di un altro individuo a bordo di un’auto, Di Maio è stato catturato.

Alla fine, sono applicate le manette al giovane, accusato di resistenza alle forze dell’ordine. È emerso che Di Maio era già noto alle autorità e, in particolare, finì coinvolto nell’aggressione all’appuntato Ballarò nell’agosto del 2020. Tale incidente, reso virale sui social media grazie a un video, è ricordato come una vicenda che colpì l’attenzione pubblica. L’uomo che ha tentato di aiutare Di Maio è denunciato per insulti e minacce rivolte durante la fuga, aggiungendo ulteriori complicazioni a questo rocambolesco tentativo di fuga.