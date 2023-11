Ieri pomeriggio lungo la Statale Telesina, precisamente al chilometro 49, si è verificato un grave incidente stradale coinvolgendo una Jeep Compass e una Kia Sportage, culminando in un impatto frontale di estrema violenza che ha provocato lo scagliamento della Kia su una scarpata circostante. A seguito dell’incidente, le autorità competenti sono intervenute prontamente: le ambulanze della Croce Rossa, con personale medico specializzato in rianimazione, insieme agli operatori della Misericordia, si sono immediatamente mobilitate. Le squadre mediche hanno lavorato incessantemente per stabilizzare le condizioni delle vittime coinvolte nell’incidente, applicando cure d’emergenza sul luogo del tragico evento.

Due persone, colpite duramente dall’impatto, sono trasportate d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento dopo il necessario trattamento da parte dei soccorritori. L’entità dell’incidente e la gravità delle conseguenze hanno richiesto un intervento rapido ed efficace da parte del personale sanitario, che ha dimostrato professionalità e dedizione nell’affrontare una situazione così delicata e complessa.

Le circostanze esatte dell’incidente e le cause che l’hanno scatenato sono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. La Statale Telesina è rimasta temporaneamente chiusa per consentire ai soccorritori e agli investigatori di operare sul luogo dell’incidente.