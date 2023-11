Un tremendo incidente frontale ha lasciato una triste scia di sangue e ha portato alla perdita di Giovanni Vernato, un centauro di 42 anni. L’incidente mortale è avvenuto all’alba di ieri mattina, alle 6, in via San Gennaro, al civico 48, prima dell’ex ristorante “4 Pini”, nel territorio del comune di Pozzuoli. Secondo le prime ricostruzioni, Vernato, residente a Licola Mare, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto proveniente dal senso opposto di marcia. L’uomo stava dirigendosi verso una nota pescheria di Fuorigrotta, dove si dice lavorasse saltuariamente. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del “soccorso 118”, purtroppo la vittima è deceduta sul posto.

Il dolore dei familiari di Vernato è stato palpabile, con un’accorata manifestazione di angoscia per la tragica perdita. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti immediatamente per garantire la sicurezza della zona e procedere con i rilievi tecnici sull’incidente, causando un rallentamento del traffico.

Via San Gennaro, inclusa la zona in prossimità del “quadrivio di Agnano”, è purtroppo nota per la frequenza di gravi incidenti stradali, un rischio accentuato dalla velocità eccessiva di veicoli e moto. I residenti segnalano la necessità di maggiori misure di sicurezza, inclusi dossi più efficaci, specialmente nelle curve e nei pressi degli accessi ai parchi, considerando anche la presenza di istituti scolastici nella zona.