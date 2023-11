La regione della Campania è attualmente alle prese con forti raffiche di vento, accompagnate da violenti acquazzoni e mareggiate, che stanno generando gravi disagi e danni in diverse parti del territorio. Un avviso di allerta meteo di colore giallo è emesso e rimarrà in vigore fino alle 23:59 di oggi, contribuendo a una situazione critica e imponente. A Sorrento, un pescatore è finito trascinato in acqua da un’onda e fortunatamente è prontamente soccorso e trasportato in ospedale dai soccorritori. Sono segnalati danni consistenti lungo i litorali e a diverse attività lungo la costa, come denunciato dalla Fiba Campania.

Nel capoluogo, Napoli, le condizioni avverse hanno portato alla chiusura di cimiteri e parchi cittadini, così come del pontile nord di Bagnoli. L’accesso alle spiagge pubbliche è stato interdetto, mentre i collegamenti marittimi veloci nel golfo di Napoli sono stati sospesi, già a partire dalla giornata precedente.

Altri disagi si registrano in diverse zone della regione con la caduta di alberi e tronchi sulle strade, compromettendo la viabilità e la sicurezza dei trasporti. Nella zona del Sannio, si segnalano danni all’agricoltura, in particolare per via dei forti venti che hanno colpito la zona.

Nel Salernitano, diverse amministrazioni comunali hanno disposto la chiusura dei cimiteri, come avvenuto in comuni come Baronissi e Pellezzano.

Queste condizioni meteo avverse hanno comportato una serie di misure precauzionali e di emergenza in tutta la regione al fine di preservare la sicurezza dei cittadini e ridurre al minimo i potenziali danni.