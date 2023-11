“Al Comune di Tufino, in provincia di Napoli, è assunta la moglie di un consigliere regionale”. Lo rendono noto gli europarlamentari di Forza Italia, Lucia Vuolo, Isabella Adinolfi e Fulvio Martusciello, che hanno presentato una interrogazione parlamentare alla presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, “per far luce sulla trasparenza delle procedure concorsuali attraverso l’uso di fondi del Pnrr al comune di Tufino”. “I soldi che l’Europa ci da’ necessitano di procedure concorsuali trasparenti e meritorcratiche. Chiediamo, nell’esercizio delle nostre funzioni, che la Commissione europea accerti l’ accaduto”, spiegano. “L’ interrogazione – aggiungono Vuolo, Adinolfi e Martusciello – sara’ inviata anche al Prefetto di Napoli per un monitoraggio su quanto avviene a Tufino”.

