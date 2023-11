“Approvati dei provvedimenti importanti di finanziamento con il Pnrr e con integrazione da parte della Città metropolitana per realizzare tantissime scuole. Entro novembre saranno assegnati tutti i lavori per circa 350 milioni di euro: stiamo rispettando tutte le milestone e ne siamo contenti. A breve inaugureremo nuovi cantieri per dare ai cittadini dell’intera area metropolitana nuove scuole”. Così all’Agenzia Dire Giuseppe Cirillo, vicesindaco della Città metropolitana di Napoli, a margine della seduta odierna del Consiglio metropolitano.

Nello specifico, all’esame del Consiglio l’acquisto della parte del Complesso polifunzionale di Ischia attualmente ancora di proprietà del Comune con un investimento di 2 milioni e 360mila euro, lo stanziamento di 3,5 milioni a integrazione di quello complessivo – di circa 18 milioni – per la realizzazione della Cittadella scolastica di Pomigliano d’Arco, uno di 2 milioni per le palestre dell’Istituto Niglio di Frattamaggiore e dell’Is Ferraris di Marigliano.

E poi, ancora, stanziamenti per interventi di ristrutturazione agli istituti Augusto Righi, Isabella d’Este, Duca degli Abruzzi, Sannino, Margherita di Savoia, Galiani, per l’ITI Ferraris e i licei Pansini e Umberto I, tutti a Napoli, mentre nell’area metropolitana i beneficiari degli interventi previsti sono il Leone Nobile di Nola, il Rosmini di Palma Campania, il Pascal di Pompei, la sede succursale del de Medici di Ottaviano, il Colombo di Torre del Greco, la sede centrale del Levi di Portici, il Virgilio di Pozzuoli e il Pertini di Afragola.

Per questi provvedimenti il totale degli importi a carico della Città metropolitana è di 3 milioni e mezzo di euro, per un totale complessivo di 13 milioni: per la restante parte l’Ente ha intercettato, in particolare, finanziamenti nell’ambito del Pnrr scuole Prevista, inoltre, l’acquisizione di suoli a titolo gratuito da parte della Città metropolitana dai Comuni di Melito e Cardito per la realizzazione di istituti scolastici superiori.