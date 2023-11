Una notte destinata a essere tranquilla si è trasformata in una tragedia nella città costiera di Santa Maria la Carità, poco prima delle 2 di questa notte. Un giovane vigilante notturno di 32 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale che ha scosso la comunità di Castellammare di Stabia. Gli eventi si sono svolti in via Carrara, al confine tra Castellammare di Stabia e Santa Maria la Carità, quando il giovane vigilante, residente a Castellammare, ha improvvisamente perso il controllo della Fiat Panda di servizio. L’auto ha terminato la sua corsa fuori strada, causando un impatto fatale per il conducente.

La vittima, identificata come un collaboratore di un istituto di vigilanza locale, era un 32enne stabiese, giovane e dedicato al suo lavoro. Il decesso è confermato sul luogo dell’incidente e ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità locali.

I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti prontamente per gestire la situazione. La salma della vittima è stata successivamente sequestrata e trasferita nell’obitorio di Castellammare di Stabia per l’autopsia, mentre la Procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per determinare la dinamica dell’incidente e le cause della morte del giovane vigilante.

Le indagini sono ora nelle mani attente dei carabinieri, incaricati di gettare luce su questo tragico episodio. La comunità locale è sgomenta per la perdita di un giovane così promettente, e molti si uniscono nel dolore per commemorare la sua memoria.