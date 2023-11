La giornata inaugurale della valorizzazione delle aree protette e della biodiversità, denominata “Festa dell’Albero”, prende il via oggi con una serie di eventi presso il Museo all’aperto del Parco Nazionale del Vesuvio, situato in Via Palazzo del Principe a Ottaviano. Alle 10 del mattino è prevista la piantumazione di arbusti e alberi, un momento coinvolgente che vedrà la partecipazione delle scuole di Somma Vesuviana, Ottaviano e Sant’Anastasia.

Tra i partecipanti, saranno presenti anche figure di spicco come Raffaele De Luca, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, che promuove l’evento in collaborazione con Legambiente Campania e il Parco Nazionale del Vesuvio. All’iniziativa parteciperanno anche Biagio Simonetti, sindaco di Ottaviano, Francesca Ferro, Direttore di Legambiente Campania, e Angelo Marciano, Comandante del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale del Vesuvio.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà verso l’Azienda agricola “Le prelibatezze di nonno Luigi” a San Giuseppe Vesuviano, in Via San Leonardo, 83, dove si terrà una tavola rotonda dal titolo “Agricoltura sostenibile nel parco nazionale del Vesuvio: tutela della biodiversità e lotta al cambiamento climatico”.

Diversi relatori di rilievo interverranno alla tavola rotonda, tra cui Mariateresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania, Raffaele De Luca, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Gioacchino Madonna, Presidente della comunità dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Maria Passari dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, Pasquale Raia di Legambiente, Mimmo Beneventano, Antonio Nicoletti, Responsabile Legambiente Aree Protette.

La giornata si concluderà con “Parchi a Tavola”, un evento organizzato da Giovanni Romano e Valerio Calabrese, che mira a valorizzare la biodiversità agricola e naturale dei prodotti del territorio, promuovere le tradizioni e la cultura enogastronomica locale, nonché a riflettere sulle strategie da adottare per rendere il consumo di cibo più sostenibile e favorire modelli produttivi con minori emissioni e maggiori benefici per le persone e il pianeta.