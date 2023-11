Il Bonus Irpef, noto anche come ex Bonus Renzi o trattamento integrativo, è rivolto a diversi segmenti di lavoratori, inclusi dipendenti, disoccupati in regime di NASpI, disoccupati agricoli e altri soggetti con specifiche condizioni lavorative. Per ricevere questo bonus, di massimo 100 euro mensili o fino a un totale di 1.200 euro all’anno, non è sempre necessario avere una busta paga o essere beneficiari della NASpI. Alcune categorie di lavoratori possono comunque accedervi senza tali documenti.

Le categorie che possono beneficiare del Bonus Irpef includono collaboratori con contratto co.co.co, lavoratori in cassa integrazione, soci lavoratori di cooperative, sacerdoti, lavoratori in maternità per congedo obbligatorio, lavoratori in congedo di paternità, stagisti, tirocinanti, borsisti, percettori di assegno di ricerca o premio di studio e altri.

Tuttavia, è importante notare che ci sono condizioni specifiche per continuare a ricevere questo bonus dopo la fine della NASpI o in altre situazioni lavorative. Ad esempio, il reddito complessivo non deve superare i 28.000 euro, è richiesto di avere maturato almeno 52 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la richiesta e bisogna essere in stato di disoccupazione involontaria, ovvero aver perso il lavoro non per propria volontà.