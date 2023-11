Il clima avverso sta colpendo la regione campana con un’intensa combinazione di vento forte, piogge abbondanti e i primi fiocchi di neve su alcune delle cime più elevate. Le temperature in calo hanno portato la neve a imbiancare le vette del monte Cervati, del Vesuvio e dal Laceno a Montevergine in Irpinia. Un avviso di allerta meteo è attivo in Campania per piogge e temporali lungo la fascia costiera e altre zone, mentre venti intensi e mare agitato coinvolgono l’intero territorio regionale. Durante la notte, un acquazzone ha interessato Napoli e Salerno, e dalla mattina le forti raffiche di vento stanno colpendo molte aree.

Segnalazioni di rami spezzati e altri danni minori sono giunte da Salerno e provincia, con diversi interventi dei vigili del fuoco in corso. In Irpinia, le temperature continuano a scendere, in particolare sul Partenio, con l’Osservatorio meteorologico di Montevergine che ha registrato -2.5 gradi nell’area dell’Osservatorio e -4.2 gradi in vetta, poco prima delle 13.

Queste condizioni meteo avverse stanno causando disagi e richiedono particolare attenzione da parte dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza personale.