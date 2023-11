Sempre più aziende stanno adottando iniziative significative a sostegno del reddito dei propri dipendenti. Questo mese è stata la volta di Eni, che ha annunciato l’erogazione di un considerevole bonus a favore di circa 20.000 dipendenti, escludendo i dirigenti, come parte di un piano straordinario di interventi. La decisione di Eni arriva in un periodo storico caratterizzato da una marcata svalutazione dei salari dovuta all’inflazione. In risposta a questo contesto, l’azienda ha investito circa 85 milioni di euro per supportare i suoi dipendenti. Questo investimento comprende non solo un bonus straordinario di 3.000 euro, ma anche l’aumento del valore del buono pasto erogato durante il lavoro da remoto, oltre all’introduzione di un bonus carburante.

La misura ha ricevuto un’accoglienza positiva e sottolinea il ruolo cruciale delle aziende nell’apportare migliorie al reddito dei dipendenti. Tale iniziativa si innesta in un contesto più ampio, in cui le aziende vengono incoraggiate a seguire questo esempio, specialmente considerando le agevolazioni fiscali sui premi di produttività, che vedono l’applicazione di una cedolare secca del 5% anziché del 10%, rendendo più attraente l’adozione di tali strumenti.

Questo impegno di Eni nei confronti dei propri dipendenti è un chiaro esempio di come un’azienda di successo possa coniugare profitto e benessere del proprio personale. La compagnia ha recentemente riportato ottimi risultati finanziari, registrando un utile netto di 13,3 miliardi di euro nel 2022, un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Questo successo è in parte attribuibile all’incremento delle quotazioni del gas in Europa, che ha anche contribuito all’attuale inflazione.

Nonostante le fluttuazioni nel settore energetico, Eni continua a evidenziare una crescita costante, con stime di un utile operativo rettificato rivisto al rialzo. Questo contesto favorevole ha permesso l’investimento di 85 milioni di euro, premiando così i dipendenti che costituiscono una risorsa fondamentale per l’azienda.

Le novità introdotte da Eni offrono benefici tangibili ai dipendenti, includendo non solo il bonus in busta paga, ma anche l’aumento del buono pasto e l’assegnazione del bonus carburante. Questi interventi testimoniano l’impegno dell’azienda a supportare il benessere delle persone che vi lavorano, confermando l’attenzione rivolta al capitale umano.