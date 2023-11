Lo sciopero indetto per giovedì da parte della Faisa Confail, limitato ai reparti di manutenzione infrastrutturale, potrebbe comportare interruzioni nel servizio gestito dall’Ente Autonomo Volturno (EAV). Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’azione di sciopero è pianificata per una durata di quattro ore, con potenziali ripercussioni sull’esercizio ferroviario in un arco temporale specifico.

Dettagli dello Sciopero:

L’Ente Autonomo Volturno ha reso noto che la Faisa Confail ha indetto uno sciopero di quattro ore esclusivamente per i reparti di manutenzione infrastrutturale. Tale iniziativa potrebbe causare irregolarità nel normale esercizio delle linee ferroviarie gestite dall’EAV durante la fascia oraria dalle 11:30 alle 15:30.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, questo sciopero specifico ha il potenziale di impattare la regolarità del servizio lungo le linee ferroviarie, mettendo a rischio la continuità delle attività di trasporto e dei viaggiatori nell’orario prestabilito.

Impatto sul Servizio:

Il possibile impatto dello sciopero sul servizio ferroviario operato dall’EAV ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità di interruzioni o ritardi nelle corse e nei collegamenti lungo le linee gestite dall’ente.