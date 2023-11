Una serata di festa e spensieratezza si è trasformata in una tragedia inaspettata per due giovani amici, Bennardo Pagano, di 24 anni, e il suo amico Luigi Giallonardi, due anni più grande, quando sono rimasti coinvolti in un tragico incidente a Milano, lungo il viale Forlanini. I due avevano trascorso la notte alla festa di Halloween tenutasi nella discoteca “The Beach” di via Corelli, indossando costumi festosi e festeggiando il 31 ottobre. L’incidente ha avuto un impatto devastante, e i due amici sono stati ritrovati tra le macchine distrutte. Il secondo, Luigi Giallonardi, originario di Giulianova, in provincia di Teramo, era alla guida della Peugeot coinvolta nell’incidente.

Purtroppo, il conducente è morto sul colpo, mentre Bennardo Pagano è trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni gravi. Nonostante gli sforzi del personale medico, i traumi subiti nell’impatto si sono rivelati troppo gravi, e Pagano ha perso la vita dopo un’ora dal ricovero.

I due amici avevano festeggiato la notte di Halloween insieme, partecipando alla festa in discoteca e condividendo momenti di divertimento e spensieratezza. Le ultime immagini sui social mostravano Benny in compagnia di una ragazza, tutti vestiti a tema Halloween, danzare e godersi la serata.

L’incidente sembra essere avvenuto in due fasi: prima due auto, una Golf e una Opel con a bordo una famiglia, si sarebbero tamponate. Successivamente, una terza vettura, una Peugeot con sei giovani a bordo, è sopraggiunta a elevata velocità e si è schiantata contro le altre due auto, le cui persone erano scese per gestire la prima collisione.

Oltre al dramma dell’incidente, è emerso che l’uomo di circa 30 anni che ha causato il primo dei due tamponamenti risultava positivo all’alcoltest e guidava senza patente. Questo dato ha ulteriormente aggravato la situazione, contribuendo all’escalation degli eventi che hanno portato a questa tragedia. La Polizia locale di Milano sta conducendo le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e le circostanze precise dell’incidente.