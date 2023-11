Napoli e i suoi dintorni teatro di due agguati che hanno visto persone ferite da proiettili d’arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire. Gli eventi hanno avuto luogo in diverse zone della provincia, suscitando preoccupazione tra i residenti e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Il primo episodio si è verificato stamane in via Musci a Pollena Trocchia, quando un uomo di 47 anni è finito colpito al braccio destro mentre si trovava per strada nel comune vesuviano. Dopo essere trasportato all’ospedale Villa Betania di Napoli, è medicato e successivamente dimesso. Le indagini sono in corso da parte degli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano e della Squadra Mobile al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Poco dopo, un altro incidente ha coinvolto un uomo di 77 anni, ferito da un proiettile alla gamba destra, giunto all’Ospedale del Mare di Napoli. Nonostante la serietà delle ferite, la vita dell’uomo non sarebbe in pericolo. L’evento è avvenuto in corso Bruno Buozzi e le forze dell’ordine, tra cui gli agenti del Commissariato di Ponticelli e della Squadra Mobile, stanno conducendo approfondite indagini per comprendere meglio l’accaduto.

Episodi di questo genere richiedono un’approfondita analisi investigativa per garantire la sicurezza della comunità e individuare i responsabili di atti così violenti.