In un’operazione congiunta tra gli agenti del Commissariato San Carlo Arena e della Squadra Mobile, è effettuata un’importante operazione antidroga all’interno di uno stabile situato in via Arenaccia, Napoli. Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto diverse prove significative legate a reati di traffico di droga e reati connessi. In particolare, nel corso dell’operazione, è rinvenuto un borsone contenente la somma notevole di 618.580 euro nascosta nell’intercapedine del vano dell’ascensore. Questo ritrovamento ha sollevato interrogativi su un possibile coinvolgimento in attività illecite di riciclaggio di denaro.

Inoltre, all’interno dello stesso edificio, gli agenti hanno effettuato un controllo nell’appartamento di una donna. Nella sua camera da letto, è rinvenuta una busta contenente ulteriori 15.055 euro in contanti. Inoltre, è scoperto un monitor collegato a quattro telecamere che costituivano un sistema di videosorveglianza. Queste telecamere avevano la capacità di registrare sia le immagini esterne della strada che quelle all’interno dello stabile, sollevando sospetti sul coinvolgimento della donna in attività di spionaggio o sorveglianza.

Nel garage utilizzato dalla donna, gli agenti hanno scoperto ulteriori prove legate al traffico di droga. Ritrovate due buste contenenti circa 7,855 kg di cocaina, 7 panetti di hashish con un peso totale di circa 278 grammi, 2 bilance di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Come conseguenza di questa scoperta, la donna è stata denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione ha permesso alle autorità di sequestrare una notevole quantità di denaro e di sostanze stupefacenti, mentre le indagini continuano per chiarire ulteriori dettagli su questo complesso caso di traffico di droga e attività criminali correlate.