Due frane dai costoni sovrastanti la statale hanno generato situazioni di pericolo lungo la statale 163 “Amalfitana”, richiedendo un intervento immediato per preservare la sicurezza stradale e garantire la circolazione veicolare lungo questo tratto. La criticità si è manifestata con la necessità di istituire due sensi unici alternati in punti specifici: il primo sensore si trova al km 46,995 a Vietri sul Mare, mentre il secondo è posizionato al km 35,700 a Maiori, in provincia di Salerno. Le frane, provenienti dai pendii sovrastanti la strada, hanno riversato materiale sulla sede stradale, richiedendo interventi immediati per ripristinare le condizioni di sicurezza e agevolare il transito dei veicoli.

La risposta di Anas, l’ente nazionale per le strade, è pronta e coordinata. Squadre specializzate sono infatti inviate sul luogo per eseguire verifiche tecniche e avviare le operazioni di sgombero del materiale franato. L’obiettivo principale è quello di ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni ottimali della strada, garantendo la massima sicurezza per i viaggiatori e consentendo la normale circolazione lungo la statale.

La presenza costante delle squadre Anas sul posto è fondamentale per monitorare la situazione, eseguire le necessarie valutazioni tecniche e avviare le operazioni di ripristino. Il materiale franato sulla strada richiede interventi mirati e accurati per evitare rischi ulteriori e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

La collaborazione e la prontezza di intervento di Anas sono fondamentali per gestire situazioni di emergenza come queste e garantire la sicurezza e la funzionalità delle arterie stradali, specialmente in zone caratterizzate da rischi geologici come le zone costiere.