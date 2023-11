In un incidente avvenuto nella serata di ieri, una donna ha percorso oltre duecento metri sul marciapiede di viale Italia, nel cuore del centro cittadino. La protagonista dell’evento, visibilmente sotto choc, è stata al volante della sua Fiat 600 e ha divelto i paletti che delimitano l’area pedonale, procedendo lungo il marciapiede con l’utilitaria. Per fortuna, in quel momento non vi erano pedoni presenti sulla sua traiettoria.

La sua corsa è stata interrotta quando la donna ha fermato l’auto. Gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118 sono intervenuti immediatamente per prestare assistenza alla conducente. Al momento non è chiaro quali siano stati i motivi alla base del suo stato di confusione, che ha portato a questa situazione.

Le autorità stanno attualmente indagando per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo incidente, e soprattutto per capire le ragioni che hanno determinato lo stato emotivo della donna al volante.