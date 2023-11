Una scena di pericolo si è trasformata in un gesto eroico grazie all’intervento tempestivo di Giuseppe Ruocco, ufficiale di marina originario di Massa Lubrense, a bordo della nave da crociera Meraviglia MSC nelle acque delle Bahamas. Mentre la nave era impegnata nelle operazioni di sbarco, una turista, non sapendo nuotare, è precipitata in mare, chiedendo aiuto disperatamente. È in quel momento critico che Ruocco, senza esitazioni, ha deciso di intervenire.

L’episodio è reso noto dalla pagina Facebook Sorrento e Dintorni, evidenziando l’atto eroico di Ruocco che ha evitato una possibile tragedia. Con velocità e abilità straordinarie, l’ufficiale è riuscito a portare la turista sana e salva sul molo, dimostrando un notevole sangue freddo e capacità di gestire situazioni d’emergenza.

Il gesto coraggioso di Ruocco ha suscitato una forte reazione di orgoglio e ammirazione nella comunità di Massa Lubrense. Amici, parenti e il sindaco Lorenzo Balducelli hanno espresso la loro commozione e gratitudine per l’eroismo dimostrato dall’ufficiale di marina.

Il padre di Giuseppe, Angelo Ruocco, ha raccontato l’accaduto, descrivendo una situazione pericolosa in cui una giovane madre americana, non sapendo nuotare, era caduta in mare mentre le sue due figlie, di 5 e 9 anni, assistevano impotenti alla scena. Ruocco è intervenuto prontamente, mantenendo la turista a galla e portandola in salvo fino a quando è stata recuperata da un barchino.

Il gesto eroico di Giuseppe Ruocco ha ricevuto l’approvazione del sindaco Balducelli, che ha sottolineato l’orgoglio e l’onore che il suo gesto ha portato alla comunità di Massa Lubrense.