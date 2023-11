Il governo Meloni ha confermato e ampliato diverse misure a sostegno delle persone con disabilità per il prossimo anno, secondo quanto riportato dalla guida fornita dall’Agenzia delle Entrate.

La guida dettaglia i bonus ancora disponibili nel 2024, fornendo informazioni sulle procedure e la documentazione necessaria per accedere a questi benefici.

Tra le agevolazioni confermate vi sono:

Bonus disabili 2024

La guida elenca una serie di agevolazioni a disposizione delle persone affette da disabilità, inclusi i titolari di invalidità civile, Legge 104 o di accompagnamento.

Per coloro in possesso di certificazione di invalidità riconosciuta, è ancora attiva la possibilità di acquistare un’auto con diverse agevolazioni. Tra queste, la detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta, esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. È anche prevista un’agevolazione sull’IVA al 4% per questi casi.

Le misure sono rivolte a persone non vedenti, sorde, con disabilità psichica o mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento e coloro con limitazioni motorie gravi.

I familiari con a carico un disabile che rientri nei limiti di reddito previsti possono usufruire di tali agevolazioni.

Bonus barriere architettoniche e bonus ristrutturazione

Il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche garantisce una detrazione del 75% per la rimozione delle barriere in edifici ed abitazioni. Le spese sostenute possono essere rateizzate fino al 2025.

Un altro bonus ancora attivo è il Bonus ristrutturazione, che offre una detrazione Irpef del 50% per la ristrutturazione edilizia dell’immobile.

Assistenza personale

Alcuni bonus sono dedicati all’assistenza personale delle persone disabili. È possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale della persona disabile, con una detrazione del 19% per redditi sotto i 40.000 euro, su un importo massimo di 2.100 euro.

Per accedere a tali benefici, è necessario che la situazione di non autosufficienza sia certificata da un medico.