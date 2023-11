Un episodio da film ha sconvolto l’Ufficio Postale di via di Grottarossa, uno dei principali hub del servizio postale nella zona nord di Roma. Ieri mattina, due individui armati, con il volto coperto, hanno compiuto una rapina di notevole entità, portando via una somma superiore ai 100.000 euro. I rapinatori hanno atteso l’orario di apertura dell’ufficio postale per compiere il colpo. Armati di pistola, hanno immobilizzato clienti e dipendenti, minacciandoli con le armi per poter rubare il denaro custodito sia nel caveau che nello sportello bancomat. Una volta terminata la rapina, i due malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto, con un complice che li attendeva all’esterno.

L’incidente ha immediatamente richiamato l’intervento della polizia, che sta attualmente conducendo un’indagine intensiva per rintracciare e catturare i responsabili. In tutta l’area circostante, è stata avviata una vasta operazione di ricerca per individuare i fuggitivi, con l’istituzione di posti di blocco e l’analisi delle telecamere di sorveglianza per raccogliere informazioni utili sulla fuga dei malviventi.

I rapinatori, che indossavano un berretto per coprire il volto e guanti per evitare di lasciare tracce digitali, stanno attualmente sfuggendo alle forze dell’ordine. La polizia ha espresso la necessità di collaborazione da parte dei cittadini e incoraggia chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti.

Questa rapina ha causato un’attenzione significativa da parte delle forze dell’ordine, che si stanno adoperando per garantire la sicurezza e per condurre un’indagine approfondita al fine di portare i responsabili di fronte alla giustizia.