La recente Legge di Bilancio conferma e potenzia il bonus spesa “Dedicata a te”, un’importante misura di sostegno destinata a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate. La norma prevede nuove risorse destinate alla carta dedicata alle persone con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) pari o inferiore a 15.000 euro. Il fondo, finanziato con 600 milioni di euro per il 2024, mira a fornire assistenza economica diretta per l’acquisto di generi alimentari.

Il Ministero dell’Agricoltura e dell’Economia hanno regolamentato la misura attraverso un decreto che prevede l’erogazione del contributo tramite una Postepay prepagata e ricaricabile. Tuttavia, vi sono alcune restrizioni riguardo agli acquisti consentiti, ad esempio, non è possibile utilizzare il contributo per l’acquisto di alcolici. Inoltre, i nuclei familiari già beneficiari di altre forme di sostegno come il reddito di cittadinanza o altre misure di supporto per la povertà, non potranno usufruire della carta.

La carta “Dedicata a te” permette l’acquisto di vari prodotti alimentari, tra cui carni, latticini, cereali, ortaggi, frutta, alimenti per l’infanzia, caffè, tè e altri beni di prima necessità. Tuttavia, non è possibile utilizzarla per l’acquisto di farmaci.

La carta è destinata ai nuclei familiari composti da almeno tre persone con un Isee non superiore ai 15.000 euro. L’erogazione dei fondi è limitata e priorità viene data ai nuclei familiari con membri nati tra il 2009 e il 2023, seguiti da quelli con componenti nati tra il 2005 e il 2008, e così via. Gli interessati possono ritirare la carta presso gli uffici postali, e per informazioni o assistenza è disponibile un numero verde gratuito: 800-210170.

Inoltre, la Legge di Bilancio prevede anche il ritorno del sostegno ai mutui prima casa per giovani coppie e genitori single con figli, offrendo garanzie pubbliche per l’80% del mutuo erogato, esenzioni fiscali e un credito d’imposta corrispondente all’ammontare dell’IVA versata.